Sampdoria, Giampaolo: 'Come lo batti il Milan? In società troppi interlocutori, sui singoli e su Leao...' (Di venerdì 9 settembre 2022) L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo, Come spesso accade, non dice cose banali in conferenza stampa pre partita. Il tecnico blucerchiato... Leggi su calciomercato (Di venerdì 9 settembre 2022) L'allenatore dellaMarcospesso accade, non dice cose banali in conferenza stampa pre partita. Il tecnico blucerchiato...

PotereaiSith : RT @sportface2016: #SampdoriaMilan, #Giampaolo: 'Partita proibitiva contro i migliori del campionato. Per loro un pareggio è come una sconf… - LeBombeDiVlad : ?? #Sampdoria, parla #Giampaolo ?? La conferenza stampa #LeBombeDiVlad #LBDV #News - sportface2016 : #SampdoriaMilan, #Giampaolo: 'Partita proibitiva contro i migliori del campionato. Per loro un pareggio è come una… - fantapazzcom : Giampaolo??: recuperati Quagliarella, Ferrari e Murillo. Out Colley. Ecco dove giocheranno Villar e Djuricic - clubdoria46 : #Sampdoria, #Giampaolo: il nostro #obiettivo? Rottura di co... #SerieA #Sampdoria #Milan -