Nico Acampora e il sogno realizzato di PizzAut: "Un progetto di vita per i miei ragazzi autistici. E non ci fermiamo qui" (Di venerdì 9 settembre 2022) Ideatore, fondatore, anima della prima pizzeria gestita da ragazzi autistici nell'hinterland milanese, ricevuti anche dal Papa: "Una psicologa mi disse: il solito padre frustrato che si inventa cose irrealizzabili. E invece ci siamo riusciti" Leggi su repubblica (Di venerdì 9 settembre 2022) Ideatore, fondatore, anima della prima pizzeria gestita danell'hinterland milanese, ricevuti anche dal Papa: "Una psicologa mi disse: il solito padre frustrato che si inventa cose irrealizzabili. E invece ci siamo riusciti"

vatenacttencass : Nico Acampora e il sogno realizzato di PizzAut: 'Un progetto di vita per i miei ragazzi autistici. E non ci fermiam… - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Nico Acampora e il sogno realizzato di PizzAut: 'Un progetto di vita per i miei ragazzi autistici. E non ci fermiamo qui' h… - rep_milano : Nico Acampora e il sogno realizzato di PizzAut: 'Un progetto di vita per i miei ragazzi autistici. E non ci fermiam… - NemesiBg : @LiaPomponio Io vorrei che tuo figlio avesse le stesse possibilità che Nico Acampora ha dato a quei fantastici raga… - osv_angelo : @faustomamberti_ @AngeloSantoro @EnricoLetta Questa realtà dice una cosa diversa. Che si può. Con la premessa che n… -