Napoli, brutte notizie da Osimhen: l’esito degli ultimi esami (Di venerdì 9 settembre 2022) Il Napoli è reduce da una partita entusiasmante contro il Liverpool, la squadra di Luciano Spalletti ha dominato all’esordio della fase a gironi di Champions League contro il Liverpool, il risultato di 4-1 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. La brutta notizia riguarda l’infortunio di Osimhen, l’attaccante è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo e al suo posto è entrato Simeone, poi protagonista del tris. Proprio il Napoli ha deciso di aggiornare sulle condizioni di Osimhen, dopo gli ultimi esami: “come da programma, Victor Osimhen si è sottoposto questa mattina ad esami diagnotici che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. L’attaccante azzurro già da ieri aveva iniziato a svolgere ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 9 settembre 2022) Ilè reduce da una partita entusiasmante contro il Liverpool, la squadra di Luciano Spalletti ha dominato all’esordio della fase a gironi di Champions League contro il Liverpool, il risultato di 4-1 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. La brutta notizia riguarda l’infortunio di, l’attaccante è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo e al suo posto è entrato Simeone, poi protagonista del tris. Proprio ilha deciso di aggiornare sulle condizioni di, dopo gli: “come da programma, Victorsi è sottoposto questa mattina addiagnotici che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. L’attaccante azzurro già da ieri aveva iniziato a svolgere ...

