Milan, Maldini piazza un grande colpo: a breve l’ufficialità (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo il pareggio in Champions League contro il Salisburgo, Maldini ha piazzato un altro colpo per il suo Milan. Il Milan, dopo aver vinto meritatamente il derby contro l’Inter di Simone Inzaghi, ha pareggiato 1-1 contro il Salisburgo nella gara d’esordio della fase a gironi della Champions League. I rossoneri hanno sofferto il gran ritmo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo il pareggio in Champions League contro il Salisburgo,hato un altroper il suo. Il, dopo aver vinto meritatamente il derby contro l’Inter di Simone Inzaghi, ha pareggiato 1-1 contro il Salisburgo nella gara d’esordio della fase a gironi della Champions League. I rossoneri hanno sofferto il gran ritmo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : #Maldini sulla nuova proprietà: 'Credono in una continuità del loro progetto. Il progetto continuerà a essere soste… - sportface2016 : #MilanInter, #Maldini: 'Il nostro progetto non è fatto per sparire dopo un anno positivo' - milan_corner : @DiMarzio @acmilan I giocatori come leao quando firmano??caro Maldini.... questi rinnovi li so fare pure io...... - Milanistasince1 : 40 milioni buttati per quel cesso di #DeKetelaere. Solo #Maldini. ??. #Milan #SamporiaMilan - icrossonero : ???? Oggi Tonali ha rinnovato con il Milan ???? Firma fino al 2027 per un ingaggio raddoppiato (circa 2,5 mln). Buon… -