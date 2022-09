Meteo Roma del 09-09-2022 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 settembre 2022)e Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni piogge sparse su trivenete Lombardia al pomeriggio fenomeni in estensione anche lagna soleggiato Al nord ovest in serata residui fenomeni sul Triveneto asciutto altrove con c’è poco nuvolosi al centro al mattino nuvolosità irregolare ma con tempo asciutto su tutte le regioni al pomeriggio locali temporali sui rilievi tra lazio-abruzzo asciutto altrove con Cieli soleggiati in serata tempo asciutto con ampie schiarite su tutte le regioni al sud Al mattino prevalenza di cieli soleggiati qualche pioggia possibile sulle coste della campagna al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi Salvo locali fenomeni sull’Appennino musizzano in serata ancora tempo stabile con ...