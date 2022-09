Mediaset propone la programmazione speciale per le elezioni (Di venerdì 9 settembre 2022) Mediaset propone una programmazione speciale per le elezioni del 25 settembre: ecco le date e i programmi dedicati In occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, l’informazione Mediaset cambia la programmazione per approfondire e seguire l’ultimo giorno di campagna elettorale e lo scrutinio dei voti per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato. Venerdì 23 settembre, in prima serata, andrà in onda “Zona Bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi. Leggi anche: “QUARTO GRADO”, AL VIA STASERA , VENERDÌ 9 SETTEMBRE, LA XIV EDIZIONE Domenica 25 settembre, in prima serata, appuntamento con “speciale Quarta Repubblica” condotto da Nicola Porro, che seguirà le ultime fasi del voto fino allo spoglio delle schede, con le ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 settembre 2022)unaper ledel 25 settembre: ecco le date e i programmi dedicati In occasione dellepolitiche del 25 settembre 2022, l’informazionecambia laper approfondire e seguire l’ultimo giorno di campagna elettorale e lo scrutinio dei voti per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato. Venerdì 23 settembre, in prima serata, andrà in onda “Zona Bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi. Leggi anche: “QUARTO GRADO”, AL VIA STASERA , VENERDÌ 9 SETTEMBRE, LA XIV EDIZIONE Domenica 25 settembre, in prima serata, appuntamento con “Quarta Repubblica” condotto da Nicola Porro, che seguirà le ultime fasi del voto fino allo spoglio delle schede, con le ...

