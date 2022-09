Marsiglia vs Lille – pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 9 settembre 2022) Il Marsiglia cercherà di allungare la sua serie di vittorie in Ligue 1 a cinque partite quando accoglierà il Lille allo Stade Velodrome sabato 10 settembre. I padroni di casa non hanno ancora perso nella massima serie in questa stagione, mentre gli ospiti cercano la terza vittoria consecutiva in trasferta. Il calcio di inizio di Marsiglia vs Lille è previsto alle 21 Anteprima della partita Marsiglia vs Lille: a che punto sono le due squadre Marsiglia Il Marsiglia ha iniziato la sua campagna per la fase a gironi della Champions League con una sconfitta, mercoledì sera, contro il Tottenham Hotspur per 2-0. Dopo un primo tempo senza gol, il compito della squadra francese è stato reso molto più difficile quando Chancel Mbemba ha ricevuto un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 9 settembre 2022) Ilcercherà di allungare la sua serie di vittorie in Ligue 1 a cinque partite quando accoglierà ilallo Stade Velodrome sabato 10 settembre. I padroni di casa non hanno ancora perso nella massima serie in questa stagione, mentre gli ospiti cercano la terza vittoria consecutiva in trasferta. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreIlha iniziato la sua campagna per la fase a gironi della Champions League con una sconfitta, mercoledì sera, contro il Tottenham Hotspur per 2-0. Dopo un primo tempo senza gol, il compito della squadra francese è stato reso molto più difficile quando Chancel Mbemba ha ricevuto un ...

infobetting : Marsiglia-Lille (Ligue1, 10 settembre ore 21:00): formazioni, quote, pronostici - SportInTV_IT : #SkySport - #Ligue1 2022/2023: la 7a giornata #PSG #Lille #Lione #Marsiglia - sportli26181512 : Ligue 1 LIVE: sette gare in programma, si parte alle 13 con Montpellier-Lille: Dopo le vittorie di ieri di Psg, Mar… - sportli26181512 : Ligue 1 LIVE: sette gare in programma, si parte alle 13 con Montpellier-Lille: Dopo le vittorie di ieri di Psg, Mar… -