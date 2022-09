Lazio, i tifosi contro Matteo Marani per una domanda sulla Roma (Di venerdì 9 settembre 2022) Ieri sera la Lazio ha esordito nel girone di Europa League con una convincente vittoria sugli olandesi del Feyenoord per 4-2, e nel dopo partita, il migliore in campo, ovvero il neo acquisto Matias... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 9 settembre 2022) Ieri sera laha esordito nel girone di Europa League con una convincente vittoria sugli olandesi del Feyenoord per 4-2, e nel dopo partita, il migliore in campo, ovvero il neo acquisto Matias...

Pall_Gonfiato : Lazio, i tifosi contro Matteo Marani per una domanda sulla Roma - OrzaePoggia : @MisenoG @CrazyJeany @bravimabasta @lazio_e Potrei chiederti cosa hai fatto più di me, tu o un tifoso antifascista… - calciomercatoit : ????? TV PLAY | Furio #Focolari ai tifosi di #Roma e #Lazio: 'Criticare #Mourinho a Roma è blasfemia. Per loro è qu… - ConfaDaniele : @ISetteSavi @mariottismo @bravimabasta ???? che non lo sai? I tifosi della Lazio son gemellati con Napier in Nuova Zelanda. - gur_issam : @bravimabasta Grazie alle azioni di tanti tifosi che amano solo la Lazio, certi! atteggiamenti di merda sono sparit… -