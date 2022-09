La rivelazione di Federica Pellegrini che non ti aspetti | “Sono stata tradita in modo sistematico”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 9 settembre 2022) In una intervista al Corriere della sera a cura di Candida Morvillo, la neo sposaparla di Matteo Giunta, il grande amore della sua vita e del matrimonio, meraviglioso, che si è celebrato pochi giorni fa a Venezia. Ma si sa, le belle notizie fanno meno eco di quelle un po’ più intriganti e infatti, da questa intervista dellaemerge qualcosa sul suo passato che la Divina, non aveva mai raccontato incosì esplicito in precedenza. Parla di Matteo e spiega quanto sia bello stare al suo fianco, un uomo di cui si fida con il quale però ha bisogno di litigare. Perchè in fondo, in lei, c’è sempre quel germe del sospetto. Il motivo risiede nel suo passato: èpiù voltee lo racconta senza troppi giri di parole. Parlando del fatto che Matteo le ...