La prof arrestata con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di un 12enne a Benevento (Di venerdì 9 settembre 2022) Una professoressa di una scuola media in provincia di Benevento è stata arrestata per violenza sessuale aggravata nei confronti di un alunno 12enne. L’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata emessa dal giudice delle indagini preliminari su richiesta della procura sannita. Le indagini sono cominciate dopo la denuncia di un dirigente scolastico e poi dei genitori del ragazzo. Secondo l’accusa la donna avrebbe indotto il 12enne a compiere e subire atti sessuali. L’insegnante aveva instaurato con il ragazzino un rapporto di “predilezione” in classe e aveva poi stabilito un contatto con lui su Whatsapp. Inviandogli video e audio a contenuto sessuale e inducendolo a compiere e a subire atti sessuali sia in ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 settembre 2022) Unaessoressa di una scuola media in provincia diè stataperaggravata neidi un alunno. L’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata emessa dal giudice delle indagini preliminari su richiesta della procura sannita. Le indagini sono cominciate dopo la denuncia di un dirigente scolastico e poi dei genitori del ragazzo. Secondola donna avrebbe indotto ila compiere e subire atti sessuali. L’insegnante aveva instaurato con il ragazzino un rapporto di “predilezione” in classe e aveva poi stabilito un contatto con lui su Whatsapp. Inviandogli video e audio a contenutoe inducendolo a compiere e a subire atti sessuali sia in ...

