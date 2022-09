Invece della pace ha pensato al partitino, Conte lapida Di Maio: "Fa impressione" (Di venerdì 9 settembre 2022) Doveva togliersi i famosi sassolini dalla scarpa. Il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte l'ha fatto durante la trasmissione Dritto e Rovescio, andata in onda nella serata giovedì 8 settembre su Rete 4. L'ex Presidente del Consiglio non le ha mandate a dire al nuovo capo di Impegno Civico Luigi Di Maio, reo di aver abbandonato il partito per interessi personali: “Lui è molto arrabbiato, fa impressione. Ma in realtà – tuona Conte – dovrebbero essere gli italiani ad essere arrabbiati con lui. Abbiamo avuto un Ministro degli Esteri che nella crisi di un conflitto europeo che sta ridisegnando lo scenario geopolitico per i decenni a venire, Invece di occuparsi di un negoziato di pace, l'unica via risolutiva, si è dedicato a fare il solito partitino elettorale”. ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 settembre 2022) Doveva togliersi i famosi sassolini dalla scarpa. Il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppel'ha fatto durante la trasmissione Dritto e Rovescio, andata in onda nella serata giovedì 8 settembre su Rete 4. L'ex Presidente del Consiglio non le ha mandate a dire al nuovo capo di Impegno Civico Luigi Di, reo di aver abbandonato il partito per interessi personali: “Lui è molto arrabbiato, fa. Ma in realtà – tuona– dovrebbero essere gli italiani ad essere arrabbiati con lui. Abbiamo avuto un Ministro degli Esteri che nella crisi di un conflitto europeo che sta ridisegnando lo scenario geopolitico per i decenni a venire,di occuparsi di un negoziato di, l'unica via risolutiva, si è dedicato a fare il solitoelettorale”. ...

