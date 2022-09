Inter | l’indiscrezione | “la famiglia Zhang ha dato mandato a Goldman Sachs per la cessione del club”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 settembre 2022) L’inizio di stagione in casanon è stato di certo positivo, la squadra di Simone Inzaghi è reduce da una serie di risultati negativi tra campionato e Champions League. Intanto arrivanoessanti indiscrezioni sul futuro del, continua a tenere banco ladei nerazzurri. Secondo quanto riporta il giornalista Fabrizio Biasin “lahamanper ladell’. Richiesta 1,2 miliardi. Questo non significa che i compratori arriveranno “domani”, ma è vero che il processo è innescato”. La valutazione dell’è simile a quella del Milan, ma non è da escludere una minusvalenza per il...