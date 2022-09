Instagram inizia a testare la funzione “Repost”

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 9 settembre 2022) La società di proprietà di Meta non ha ancora rilasciato pubblicamente ladi ripubblicazione dei post e prevede dire presto a testarla con un gruppo di utenti selezionati. L’idea è quella di dare agli utenti la possibilità di condividere i post di altri utenti nel proprio feed in modo simile a come è già possibile fare condividendoli nelle storie. In questo modo i creatori sarebbero accreditati per il loro lavoro ma ci sarebbero anche altri vantaggi. La nuova funzionalità è stata individuata per la prima volta dal consulente di social media Matt Navarra, che su Twitter ha pubblicato uno screenshot in cui si vede la nuova icona della” nel profilo di Adam Mosseri, attualmente a capo di. La nuova scheda ospiterà probabilmente tutti i post di altri utenti ...