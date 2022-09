Incidente in montagna in Svizzera, morto anche l'altro 14enne di Varese (Di venerdì 9 settembre 2022) Non ce l'ha fatta il 14enne di Induno Olona, in provincia di Varese, che lo scorso 4 settembre durante un'escursione in montagna in Svizzera era precipitato insieme ad altri due giovanissimi coetanei, di cui uno morto sul colpo. Il ragazzino era stato trasportato d'urgenza in elicottero presso l'ospedale di Lugano ma non è sopravvissuto ai gravi traumi riportati nella caduta. Lo ha reso noto la polizia cantonale. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 9 settembre 2022) Non ce l'ha fatta ildi Induno Olona, in provincia di, che lo scorso 4 settembre durante un'escursione ininera precipitato insieme ad altri due giovanissimi coetanei, di cui unosul colpo. Il ragazzino era stato trasportato d'urgenza in elicottero presso l'ospedale di Lugano ma non è sopravvissuto ai gravi traumi riportati nella caduta. Lo ha reso noto la polizia cantonale.

