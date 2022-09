Il Messaggero: ancora non s’è capito coma abbia fatto il Napoli a perdere lo scudetto (Di venerdì 9 settembre 2022) Come ha fatto il Napoli a perdere lo scudetto dello scorso anno? Il Messaggero – come tanti – scrive del Napoli: dedica una interessante mezza pagina a Spalletti e De Laurentiis. Il Napoli è un progetto tecnico sensatissimo, che già lo scorso anno si manifestò in quasi tutta la sua forza (poi ci fu l’incomprensibile e tuttora non spiegato crollo di primavera, ma fino a marzo erano punto a punto con Milan e Inter). ancora non si è capito come abbia fatto il Napoli a perdere lo scudetto dello scorso anno, e perché l’ha perso. Diciamo che sono i misteri del calcio. Ma ora sarebbe un delitto non credere al prossimo, di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 settembre 2022) Come haillodello scorso anno? Il– come tanti – scrive del: dedica una interessante mezza pagina a Spalletti e De Laurentiis. Ilè un progetto tecnico sensatissimo, che già lo scorso anno si manifestò in quasi tutta la sua forza (poi ci fu l’incomprensibile e tuttora non spiegato crollo di primavera, ma fino a marzo erano punto a punto con Milan e Inter).non si ècomeillodello scorso anno, e perché l’ha perso. Diciamo che sono i misteri del calcio. Ma ora sarebbe un delitto non credere al prossimo, di ...

