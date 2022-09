Fiumicino | violento scontro fra 3 auto | uno degli autisti resta bloccato tra le lamiere 

(Di venerdì 9 settembre 2022)– Alle ore 12 di questa mattina, 09 settembre 2022, i Vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti per un incidente stradale a. Precisamente in via Castel Campanile altezza civico 581. Per cause in corso di accertamento tre veicoli sono giunti a collisione subendo unimpatto. Dei tre veicoli un guidatore era incastrato tra le lamiere della sua vettura. I Vigili del fuoco lo hanno rapidamente estricato dall’e affidato alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto. Giunta in indirizzo anche la Polizia locale che si sta occupando della gestione del traffico veicolare. Dopo aver liberato dalle lamiere l’autista incastrato, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le altre due macchine coinvolte. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

