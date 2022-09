F1 GP Italia Monza 2022 | Wolff | “Macchina poco efficiente | Ferrari e Red Bull superiori”

SkySportF1 : ?? FERRARI AL COMANDO A MONZA I risultati ? - SkySportF1 : ? SAINZ FIRMA LE SECONDE LIBERE A MONZA I RISULTATI ? - SkySportF1 : ? Quante penalità in griglia ?? Oltre a Max, anche Hamilton e Sainz I DETTAGLI ? - Cris1CS : #F122game #f122 #Highlights Italia GP Monza #XboxSeriesX - FUnoAT : #F1 #FUnoAT #ItalianGp???? Gp Italia 2022/Verstappen: Ferrari e le difficoltà nel T1 non preoccupano -

Carlos Sainz ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d'2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di. Il pilota della Ferrari ha preceduto Max Verstappen e il compagno di squadra Charles Leclerc, lanciandosi con ottimismo verso ...Ma questa intervista, rilasciataci in esclusiva mentre sono in corso ale prime prove libere del Gran Premio d', rivela quanto sia profondo il suo interesse per le corse e, soprattutto, ...Per festeggiare due importanti avvenimento, ovvero il 100° Gran Premio d'Italia sul tracciato di Monza e l'arrivo della squadra cittadina in Serie A, Garage Italia ha ideato una speciale livrea con i ...Ha fatto molto discutere in occasione delle prove libere del Gp d’Italia a Monza la differenza di atmosfera tra il box Red Bull e la zona circostante ...