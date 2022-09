Elisabetta II è morta. E il Novecento all’improvviso diventa un “secolo lungo” (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set – La regina Elisabetta II è morta ieri pomeriggio. A pochi giorni da un altro decesso illustre, quello di Mikhail Gorbaciov, si delinea un epilogo molto particolare: quello di un “secolo lungo”, almeno se ci si riferisce alla vita dei protagonisti che animarono quel travagliato, incredibile, massacrante e tragico XX secolo. Elisabetta II, l’ultimo simbolo del XX secolo I Paesi del Commonwealth le dicono addio. La chiamano correttamente la “regina dei record”. Perché Elisabetta II è morta alla veneranda età di 96 anni, nella sua residenza scozzese di Balmoral. Accanto a lei i quattro figli e i familiari. Ovviamente, in prima fila il principe Carlo, ora finalmente Carlo III, re ad “appena” 73 anni, dopo un’attesa lunga una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set – La reginaII èieri pomeriggio. A pochi giorni da un altro decesso illustre, quello di Mikhail Gorbaciov, si delinea un epilogo molto particolare: quello di un “”, almeno se ci si riferisce alla vita dei protagonisti che animarono quel travagliato, incredibile, massacrante e tragico XXII, l’ultimo simbolo del XXI Paesi del Commonwealth le dicono addio. La chiamano correttamente la “regina dei record”. PerchéII èalla veneranda età di 96 anni, nella sua residenza scozzese di Balmoral. Accanto a lei i quattro figli e i familiari. Ovviamente, in prima fila il principe Carlo, ora finalmente Carlo III, re ad “appena” 73 anni, dopo un’attesa lunga una ...

