Chiarimenti su come funziona il Registro delle Opposizioni in un video (Di venerdì 9 settembre 2022) C’è ancora chi si chiede se funziona o meno il Registro delle Opposizioni, visto che le telefonate di telemarketing (quelle indigeste) non sono del tutto terminate, neanche dopo l’iscrizione al servizio. A più riprese, è stato ribadito che ci sono delle eccezioni per le quali il diniego del consenso al contatto non entra in azione: purtroppo, però, ci sono ancora tanti dubbi in merito da parte dei cittadini italiani. Per questo motivo, i canali social ufficiali del RPO hanno ritenuto opportuno condividere una nuova video guida, breve ma abbastanza chiara. Il Registro Pubblico delle Opposizioni anche per i numeri cellulari nasce senz’altro per tutelare i cittadini dalle chiamate di telemarketing inopportune. Quando poi si continuano ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) C’è ancora chi si chiede seo meno il, visto che le telefonate di telemarketing (quelle indigeste) non sono del tutto terminate, neanche dopo l’iscrizione al servizio. A più riprese, è stato ribadito che ci sonoeccezioni per le quali il diniego del consenso al contatto non entra in azione: purtroppo, però, ci sono ancora tanti dubbi in merito da parte dei cittadini italiani. Per questo motivo, i canali social ufficiali del RPO hanno ritenuto opportuno condividere una nuovaguida, breve ma abbastanza chiara. IlPubblicoanche per i numeri cellulari nasce senz’altro per tutelare i cittadini dalle chiamate di telemarketing inopportune. Quando poi si continuano ...

AccademiaCrusca : Alcuni chiarimenti sull’espressione 'prendere gallo' usata in contesti come “dopo un primo momento di sfortuna, l’a… - SoniaSamoggia : RT @AccademiaCrusca: Alcuni chiarimenti sull’espressione 'prendere gallo' usata in contesti come “dopo un primo momento di sfortuna, l’avve… - Ilaria22841484 : @Ay93294945 c'è chi come me ti ha solo fatto una domanda, gli attacchi pardon gli hai visto tu, comunque puoi scriv… - algonoalgoritmo : RT @ProDocente: Supplenze, perché docenti con punteggi inferiori hanno avuto la nomina e io no. Come gira l’algoritmo. Nota e chiarimenti h… - ValentinaFascia : RT @AccademiaCrusca: Alcuni chiarimenti sull’espressione 'prendere gallo' usata in contesti come “dopo un primo momento di sfortuna, l’avve… -