Caserta annuncia due assenti e sprona i suoi | “Confermiamo la nostra crescita”

(Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Vigilia di campionato per il Benevento. Fabioha presentato in conferenza stampa la sfida che vedrà contrapposta domani la sua Strega al Cagliari (fischio d’inizio alle ore 14 al Ciro Vigorito). Il tecnico ha fatto il punto della situazione su spogliatoio, avversari e condizione: Letizia – “Letizia si è allenato bene con la squadra, sono valutazioni che faremo domani ma è a disposizione”. Liverani – “Ringrazio Liverani per la stima, sono sicuro che farà un grande lavoro anche a Cagliari. Sarà una partita difficile tra due squadre forti, sappiamo pregi e difetti dell’avversario e credo che sarà una bella sfida”. Ultimi arrivi – “Dal punto di vista fisico nessuno dei nuovi può giocare dall’inizio. I nuovi saranno disponibili a partita in corso e potranno darci una grande mano. Play – “Acampora potrebbe giocare nello stesso ...