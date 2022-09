(Di venerdì 9 settembre 2022) LadiK ha lasciato senza parole il popolo del web: avete visto cheincredibili?, guardate. La nota pop star è tornata a far parlare di sé. Ancora una volta tutti gli occhi sono puntati non solo sulla sua musica ma anche sulla bellezza incredibile, avete visto come si è mostrata? L'articoloK,conChechemusica.it.

dorellaanna123 : #prelemi pazzesca baby ?????? - nocchi_rita : RT @nadia_Difettosa: Pazzesca Baby K canzone bomba straordinaria ma sarebbe stato più bello e perfetto con Mika lì. Irama pazzesco e super… - sereetode : RT @nadia_Difettosa: Pazzesca Baby K canzone bomba straordinaria ma sarebbe stato più bello e perfetto con Mika lì. Irama pazzesco e super… - Vale1Val91 : RT @nadia_Difettosa: Pazzesca Baby K canzone bomba straordinaria ma sarebbe stato più bello e perfetto con Mika lì. Irama pazzesco e super… - ferropausini : RT @nadia_Difettosa: Pazzesca Baby K canzone bomba straordinaria ma sarebbe stato più bello e perfetto con Mika lì. Irama pazzesco e super… -

CheMusica

... "Nessuno può metterein un angolo" . 'I've Had the Time of My Life' ha poi vinto l' Oscar per ... A riequilibrare tutto questo la sensitiva truffatrice Oda Mae Brown , una, adorabile ...Si chiamava ancoraGate e andava sul palco con la sua band, I solitari. Eravamo giovanissimi. ...o cuochi per fare uno spaghetto alle vongole o un piatto di pesce perché avevamo una fame. ... Baby K, pazzesca con quella scollatura | Che curve Il bambino è stato premiato dal sindaco, che lo ha accolto in Comune e lo ha ringraziato per quello che fa per il territorio. A rendere pubblica l’attività del piccolo è stata la madre con un post sui ...