Addio iniezioni di acido ialuronico | arriva la crema che si gonfia sotto la pelle

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 settembre 2022) È stato appena inventato il primo filler diche si spalma sullae, una volta entrato nell’epidermide, si espande e siperfino tanto da rimpolpare e dare nuovo volume al tessuto dopo pochissimo tempo. Se finora si è detto che l’andava iniettato con siringa per rimpolpare il tessuto, adesso questa convinzione è stata smentita al Beauty Summit dedicato all’innovazione del brand Shiseido, svoltosi in occasione dei 150 anni del marchio giapponese della cosmesi all’Hilton Hotel Molino Stucky di Venezia. Leggi anche: Cosa comprare per fare il semipermanente a casa? Presentata la nuova invenzione “Coperta da 3 brevetti, la tecnologia moleculshift di nostra invenzione è il frutto di processi tecnologici sorprendenti fatti nei nostri laboratori e i ...