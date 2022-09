Addio a Elisabetta II | regina dei due secoli Carlo nuovo Re Il mondo si commuove

fanpage : Addio, maestà #QueenElizabeth #QueenElizabeth - Corriere : ?? Addio alla regina Elisabetta: la sovrana britannica si è spenta oggi a 96 anni. 'Ha regnato su due secoli: e ha i… - Agenzia_Ansa : Addio alla regina Elisabetta, sipario su un'epoca lunga 70 anni. Da Churchill alla Brexit, ha regnato attraverso du… - SilviaPrato1 : RT @EzioGreggio: Addio alla Regina Elisabetta, esempio di saggezza, intelligenza, capacità politica. Una Donna che ha passato la vita a dif… - mapivi63 : RT @SkyTG24: Addio alla Regina Elisabetta, tra 10 giorni i funerali. Carlo III è il nuovo Re. LIVE -

- Si è spenta ieri nella tenuta di Balmoral, in Scozia, a 96 anni. Solo tre giorni fa l'ultima apparizione in pubblico per l'investitura alla guida del governo della neo - premier. 'Era la roccia su ...Il , i Paesi dell'ex impero britannico e il mondo diconoin un clima di profonda commozione ... 'Appresa la notizia della morte di Sua Maestà la ReginaII del Regno Unito, vorrei ...È morta oggi a 96 anni Elisabetta II, la regina che ha governato più a lungo di qualsiasi altro monarca nella storia britannica. "Sua Maestà è morta pacificamente oggi pomeriggio a Balmoral", si legge ...Ha regnato per 70 anni, lasciando un segno profondo nel suo tempo. A parte la passione autentica per i cavalli, non è mai stata una grande sportiva, ma ha inaugurato 5 olimpiadi ...