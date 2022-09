(Di giovedì 8 settembre 2022) Il Cremlino annuncia restrizioni sulle esportazioni ucraine, il Sultano usa l’assist per regolare altri conti

FedericoFalcett : #Russia Le sanzioni gli fanno male a vladimir, altrimenti non chiede di togliere le sanzioni e continua a minacciar… - FedericoFalcett : @matteosalvinimi Il tuo amico vladimir chiede la revoca delle sanzioni! Questo vuol dire che gli fanno male.. ma da… - FedericoFalcett : @matteosalvinimi se il tuo amico vladimir, chiede di togliere le sanzioni, vuol dire che gli fanno male, ma essendo… - rosanna_2021 : @Kety78772478 Kety era una battuta. Comunque a marzo, il PADANO SUONATO ha riconfermato un patto con Putin, nessuna… - Simone41643986 : @StefanoPutinati Il suo datore di lavoro (Berlusconi) chiede un trattamento di favore per il suo amico Vladimir. -

ilGiornale.it

...del presidentePutin: "un attacco terroristico ucraino", denunciano i russi. Intanto l'Italia denuncia all'Onu 'grave violazione del diritto internazionale' da parte della Russia edi ...L'Europa li rifiuta e i pescherecci russi restano senza manutenzione I pescherecci di...delle Entrate Un gruppo di cybercriminali russi si impossessa di 78 gigabyte di informazioni e... Vladimir chiede aiuto all'amico Erdogan per iniziare (anche) la guerra del grano Il Cremlino annuncia restrizioni sulle esportazioni ucraine, il Sultano usa l’assist per regolare altri conti Atene Uno e trino, tra grano, gas e geopolitica. Questo il ruolo sempre più prismatico di ...A Melitopol, nella regione ucraina di Zaporizhzhia, è saltato in aria il quartier generale di 'Russia Unita', il partito del presidente ...