Verso la stabilizzazione... (Di giovedì 8 settembre 2022) L'andamento recente dei contagi mostra un calo a velocità decrescente che forse prelude ad un "plateau". Leggi su aliveuniverse.today (Di giovedì 8 settembre 2022) L'andamento recente dei contagi mostra un calo a velocità decrescente che forse prelude ad un "plateau".

helvetia_it : La nostra responsabile Previdenza, Hedwig Ulmer, non ha dubbi: per le generazioni future la sicurezza previdenziale… - l_soffientini : Coronavirus in Italia: la situazione tende verso una stabilizzazione... -