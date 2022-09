Valerio muore pochi giorni prima del matrimonio. Il malore in casa e poi l’addio a 26 anni (Di giovedì 8 settembre 2022) Tragedia assurda nel Salento. Valerio Troisio è morto ad appena 26 anni a Collepasso, in provincia di Lecce, a pochi giorni dal suo matrimonio. Questo periodo era caratterizzato solamente dai meravigliosi preparativi per le nozze, ma qualcosa di inaspettato e terribile si è verificato da un momento all’altro. Mentre si trovava all’interno della sua abitazione, è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. A piangerlo è anche il comune leccese di Taurisano, terra di origine del giovane. Valerio Troisio è morto subito dopo aver cenato a casa a Collepasso. Presente con lui anche la compagna e futura sposa, con la quale avrebbe dovuto salire all’altare il 24 settembre. E pensare che solamente poco prima era stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) Tragedia assurda nel Salento.Troisio è morto ad appena 26a Collepasso, in provincia di Lecce, adal suo. Questo periodo era caratterizzato solamente dai meravigliosi preparativi per le nozze, ma qualcosa di inaspettato e terribile si è verificato da un momento all’altro. Mentre si trovava all’interno della sua abitazione, è stato colpito da unche non gli ha lasciato scampo. A piangerlo è anche il comune leccese di Taurisano, terra di origine del giovane.Troisio è morto subito dopo aver cenato aa Collepasso. Presente con lui anche la compagna e futura sposa, con la quale avrebbe dovuto salire all’altare il 24 settembre. E pensare che solamente pocoera stato ...

