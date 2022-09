US Open 2022: Iga Swiatek supera Pegula e conquista la sua prima semifinale a New York (Di giovedì 8 settembre 2022) prima semifinale della carriera allo US Open per Iga Swiatek. La polacca ha sconfitto nei quarti di finale l’ultima tennista di casa ancora in corsa, Jessica Pegula, in due set con il punteggio di 6-3 7-6 dopo quasi due ore di gioco. Per Swiatek è la terza semifinale Slam della stagione dopo quelle all’Australian Open e Roland Garros ed ha un record di 19-2 nei Major. Inoltre la polacca è la prima numero uno del mondo a raggiungere le semifinali a Flushing Meadows dal 2016, quando ci riuscì Serena Williams. Una partita che ha visto Swiatek chiudere con più vincenti dell’avversaria (22 contro 19) ed anche errori non forzati (32-29). In totale la polacca ha vinto 79 punti rispetto ai 64 di Pegula, che ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022)della carriera allo USper Iga. La polacca ha sconfitto nei quarti di finale l’ultima tennista di casa ancora in corsa, Jessica, in due set con il punteggio di 6-3 7-6 dopo quasi due ore di gioco. Perè la terzaSlam della stagione dopo quelle all’Australiane Roland Garros ed ha un record di 19-2 nei Major. Inoltre la polacca è lanumero uno del mondo a raggiungere le semifinali a Flushing Meadows dal 2016, quando ci riuscì Serena Williams. Una partita che ha vistochiudere con più vincenti dell’avversaria (22 contro 19) ed anche errori non forzati (32-29). In totale la polacca ha vinto 79 punti rispetto ai 64 di, che ha ...

