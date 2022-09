Treni, i sindacati confermano lo sciopero del 9 settembre: «Troppe aggressioni, ora basta» (Di giovedì 8 settembre 2022) È stato confermato lo sciopero dei Treni indetto per domani, venerdì 9, contro le Troppe aggressioni al personale. A causa della protesta, che andrà avanti dalle 9 alle 17, si prevedono possibili cancellazioni totali e parziali di ogni tipo di treno, dall’Alta velocità agli Intercity, fino ai regionali. Lo sciopero coinvolgerà il personale di guida e di bordo, oltre che macchinisti e capitreno, di Trenitalia, Italo, Trenord, Trenitalia Tper. I sindacati confermano lo sciopero: «Troppe aggressioni sui Treni» I sindacati hanno indetto la protesta unitariamente: Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa, «per gravi eventi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 settembre 2022) È stato confermato lodeiindetto per domani, venerdì 9, contro leal personale. A causa della protesta, che andrà avanti dalle 9 alle 17, si prevedono possibili cancellazioni totali e parziali di ogni tipo di treno, dall’Alta velocità agli Intercity, fino ai regionali. Locoinvolgerà il personale di guida e di bordo, oltre che macchinisti e capitreno, ditalia, Italo, Trenord,talia Tper. Ilo: «sui» Ihanno indetto la protesta unitariamente: Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa, «per gravi eventi ...

