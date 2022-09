Tiro a volo | Europei 2022 | Diana Bacosi in corsa per la qualificazione | attardate Chiara Cainero e Martina Bartolomei

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 settembre 2022) Sono proseguiti glisenior di, in programma a Larnaca, Cipro: oggi, giovedì 8 settembre, sono iniziate le gare dello skeet che domani assegneranno, oltre alle medaglie ed ai titoli continentali, le prime carte olimpiche. Saranno in tutto 4 i pass in palio, 2 per ogni gara individuale (massimo 1 per Nazione ad evento). Si è partiti dunque con lo skeet individuale e ci sono buone notizie per i colori azzurri: dopo i primi 75 piattelli delle qualificazioni tra le tiratrici italiane c’èinper il passaggio alla fase finale di domani, quando ci saranno anche da completare le eliminatorie con gli ultimi 50 piattelli.. In ...