Regno Unito, timore per la regina Elisabetta II. I medici: «Stato di salute preoccupante». Carlo e William corrono a Balmoral (Di giovedì 8 settembre 2022) I medici di Elisabetta II si dicono «in apprensione» per lo Stato di salute della sovrana. A farlo sapere è il Palazzo reale che conferma le preoccupazioni espresse per la regina d’Inghilterra nelle ultime ore, dopo che, sotto consiglio dei suoi medici, era stata costretta a cancellare un incontro virtuale programmato con i ministri. La famiglia riunita a Balmoral Nel frattempo tutti i figli di Elisabetta – Il principe Carlo, erede al trono, con Camilla al fianco, Andrea, Edoardo, accompagnato dalla consorte Sophie e Anna – sono arrivati in Scozia. Hanno raggiunto la residenza di Balmoral per stare vicino alla madre 96enne, le cui condizioni sembrano essersi aggravate. I media locali precisano anche che il ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 settembre 2022) IdiII si dicono «in apprensione» per lodidella sovrana. A farlo sapere è il Palazzo reale che conferma le preoccupazioni espresse per lad’Inghilterra nelle ultime ore, dopo che, sotto consiglio dei suoi, era stata costretta a cancellare un incontro virtuale programmato con i ministri. La famiglia riunita aNel frattempo tutti i figli di– Il principe, erede al trono, con Camilla al fianco, Andrea, Edoardo, accompagnato dalla consorte Sophie e Anna – sono arrivati in Scozia. Hanno raggiunto la residenza diper stare vicino alla madre 96enne, le cui condizioni sembrano essersi aggravate. I media locali precisano anche che il ...

