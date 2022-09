Peppa Pig presenta la sua prima coppia lesbo

(Di giovedì 8 settembre 2022)Pig - Penny Bolar Bear con le sue due mamme Le famiglie arcobaleno sbarcano nel mondo diPig: nella nuova stagione del cartone animato di Rai Yoyo arriverà presto una nuova amica per la protagonista, Penny Polar Bear, e con lei le sue due mamme, una medico e una casalinga. Un avvenimento di rilievo, considerato che la serie si rivolge ai bambini in età prescolare e, di conseguenza, ha il potere di legittimare e rendere consueta ai loro occhi qualsiasi cosa, abbattendo con spontaneità barriere socioculturali ancora fin troppo presenti. Il cartone animato, che dal 2004 racconta la vita di una maialina antropomorfa, della sua famiglia e della sua scuola, è diventato un vero e proprio cult, capace di appassionare i più piccoli con storie semplici, genuine e portatrici di argomenti anche importanti quali l’amicizia, il rispetto, il bullismo e ...

fanpage : Peppa Pig introduce per la prima volta una coppia di genitori dello stesso sesso in una puntata dello show. Era già… - repubblica : Le famiglie arcobaleno sbarcano nel cartone di Peppa Pig: 'Io vivo con la mia mamma e l’altra mia mamma' [a cura di… - SkyTG24 : Peppa Pig, prima coppia lesbica tra i personaggi: è polemica - emmelinegf : PEPPA PIG NUNCA TE ODIEI se falei que odiava era mentira - alessperr : @markorusso69 Voglio partecipare anche io alla corsa a chi tocca prima il fondo e propongo una petizione affinché i… -

Arriva la prima coppia lesbica in, tra applausi e polemiche. Per la prima volta in 18 anni di storia L'articolo, prima coppia lesbica nella serie animata: è subito polemica proviene da True ...Ma i gruppi conservatori insorgono La decisione di inserire la prima coppia omosessuale nella storia diè stata coraggiosa, ma gli autori sapevano che non sarebbe stata accolta con unanimi ...Nell’ultimo episodio del programma per bambini sulla famosa maialina, intitolato «Famiglie», è stato introdotto un nuovo personaggio, Penny Polar Bear, che spiega di avere due mamme. Ma i gruppi conse ...Peppa Pig apre alla prima coppia lesbica : gli autori del cartone animato tanto amato dai bambini in età prescolare hanno deciso di inserire tra i ...