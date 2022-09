Palermo vs Genoa | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 8 settembre 2022) Venerdì 9 settembre alle ore 20.30 allo stadio Barbera disi affrontanovs. I rosanero escono dalla brutta sconfitta contro la Reggina. Il Grifo dal rocambolesco pareggio contro il Parma.vs: da dove iniziamoI rosanero escono da una brutta sconfitta per 3-0 contro la Reggina. Seconda sconfitta consecutiva dopo quella subita in casa contro l’Ascoli. La Reggina ha meritato di vincere è stata più incisiva. La squadra di Corini non ha ancora assimilato gli schematismi tattici del tecnico che gestisce un gruppo in fase di costruzione. Una sconfitta senza attenuanti, un 3 a 0 che non rispecchia i valori degli organici, troppo fragile in difesa, poco propositivo in avanti e con un centrocampo apparso troppo macchinoso e privo di ...