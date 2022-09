Muore Elisabetta II, il gesto imperdonabile di Kate e Meghan disgusta i sudditi (Di giovedì 8 settembre 2022) Kate e Meghan scivolone imperdonabile. Alla morte della Regina Elisabetta segue il loro grande errore che i sudditi non potranno perdonare. Foto da CanvaSi è spenta a 96 anni Elisabeth II, una delle sovrane più longeve della storia del 900. Una donna forte, con una storia incredibilmente potente, amata dai suoi sudditi e che certamente lascerà un ricordo non solo ai britannici, ma al resto del mondo. La sua fu una vera e propria presa di coscienza, a soli 25 anni dovette prendere le redini del padre imparando da sé ‘i doveri di Regina’ Nonostante le critiche raccolte in tutti questi anni abbiamo imparato a conoscerla e a conoscere la sua famiglia, eppure stavolta sono Kate ?Middleton e Meghan Markle ad aver sbagliato di grosso. Appena un’ora fa ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 8 settembre 2022)scivolone. Alla morte della Reginasegue il loro grande errore che inon potranno perdonare. Foto da CanvaSi è spenta a 96 anni Elisabeth II, una delle sovrane più longeve della storia del 900. Una donna forte, con una storia incredibilmente potente, amata dai suoie che certamente lascerà un ricordo non solo ai britannici, ma al resto del mondo. La sua fu una vera e propria presa di coscienza, a soli 25 anni dovette prendere le redini del padre imparando da sé ‘i doveri di Regina’ Nonostante le critiche raccolte in tutti questi anni abbiamo imparato a conoscerla e a conoscere la sua famiglia, eppure stavolta sono?Middleton eMarkle ad aver sbagliato di grosso. Appena un’ora fa ...

fanpage : Operazione London Bridge, cosa succede se la Regina Elisabetta muore #QueenElizabeth - InLove_WithMark : RT @saarabarbero: muore la regina elisabetta, le scuole non riaprono a napoli - BenedettiLuxury : E a pensare che ci sono persone senza più un lavoro spinte anche al suicidio e costrette a vendersi anche l’ultimo… - manu_fuego99 : Muore la regina Elisabetta e Vecino diventa man of the match. What a time to be alive - Vince08440165 : RT @Lampredotto14: 'Draghi che cade il 14 luglio, giorno della presa della Bastiglia così caro alla massoneria. La Regina Elisabetta che mu… -