"Ma siamo in diretta?". La "gaffe" di Conte in tv (Di giovedì 8 settembre 2022) Il presidente 5S pensa di non essere in onda e gongola per le stime elettorali del Movimento: "Hanno fatto valutazioni improvvide". Poi si accorge della telecamera accesa Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 settembre 2022) Il presidente 5S pensa di non essere in onda e gongola per le stime elettorali del Movimento: "Hanno fatto valutazioni improvvide". Poi si accorge della telecamera accesa

La7tv : #lariachetira @GiuseppeConteIT: 'Ma siamo in diretta? Mi scuso coi telespettatori, mi ero appena seduto. Il nostro… - annatrieste : Eccoci! Ci siamo ?? Dal 5 settembre, se vorrete, ci vediamo ?? e ci sentiamo ?? ogni giorno, in diretta direttamente… - LeilaTopino : RT @B1693: la diretta dal cancello si è spostata direttamente su buckingham palace e ormai lo so che siamo convinti che sia davvero morta,… - Ivan_Grieco : Siamo in diretta con Michele Boldrin ed il Deputato Ungaro di Italia Viva per la lettura del programma del terzo po… - ale95454077 : RT @B1693: la diretta dal cancello si è spostata direttamente su buckingham palace e ormai lo so che siamo convinti che sia davvero morta,… -