Katie Price | la confessione shock | «Sono stata stuprata da sei uomini armati E ho tentato il suicidio»

(Di giovedì 8 settembre 2022) La modella inglese ha rivelato solo ora la violenza subita in Sudafrica, durante una rapina, nel 2018. Un dramma che ha avuto un impatto devastante sulla sua salute mentale: «Ho avuto una forma grave di depressione, hoilperché non volevo più esistere»

Un episodio terribile ha segnato la vita died è anche la causa del suo tentativo di suicidio: sarebbe stata violentata da un branco di uomini , sotto la minaccia di una pistola. Il fatto risale al 2018 ma solo ora la nota modella, ...Insieme a una troupe televisiva stava girando alcune scene per la serie tv ': my crazy life' in cui racconta, in maniera anche ironica e divertente, la sua quodianità e quella della sua ...La modella inglese ha rivelato solo ora la violenza subita in Sudafrica, durante una rapina, nel 2018. Un dramma che ha avuto un impatto devastante sulla sua salute mentale: «Ho avuto una forma grave ...Katie Price ha confessato di essere stata violentata da un branco di sei uomini, sotto la minaccia di una pistola.