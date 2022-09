Il trasporto pubblico svolta, addio ai bus più inquinanti (Di giovedì 8 settembre 2022) Sostituire tutti gli autobus alimentati a gasolio per arrivare, entro il 2027, a una flotta diesel free. È l’obiettivo del gruppo Atb, dichiarato nell’ultimo bilancio di sostenibilità, il documento che rappresenta l’impegno sul fronte ambientale, ma anche sociale, perché i due aspetti sono connessi: un ambiente meno inquinato è un ambiente migliore in cui vivere e far crescere le nuove generazioni. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 8 settembre 2022) Sostituire tutti gli autobus alimentati a gasolio per arrivare, entro il 2027, a una flotta diesel free. È l’obiettivo del gruppo Atb, dichiarato nell’ultimo bilancio di sostenibilità, il documento che rappresenta l’impegno sul fronte ambientale, ma anche sociale, perché i due aspetti sono connessi: un ambiente meno inquinato è un ambiente migliore in cui vivere e far crescere le nuove generazioni.

