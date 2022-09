I Teletubbies tornano su Netflix | ecco quando

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 8 settembre 2022) Buffi, colorati e simpaticissimi: isono tra i personaggi televisivi più amati dai bambini. La serie, iniziata nel ’97 ha conquistato tutti, rendendoli famosissimi in tutto il mondo. Se pensavate di non vedere mai più Tinky Winky, Dipsy, La-La e Po, vi sbagliate:in pista sua partire da novembre, con tante nuove puntate.suesce la nuova serie? I piccoli pupazzi futuristici dalla testa tondeggiante sbarcano presto sucon ben 26 episodi da 12 minuti ciascuno. Produttore di questa nuova serie è la WildBrainProduction Inc. al quale si aggiunge anche la partecipazione dell’attore e cantante statunitense Titus Burgess, noto ai più per aver preso parte alle riprese di Unbreakable ...