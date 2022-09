Governo: Draghi a ministri, ordinato passaggio consegne a chi arriverà (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - Nel corso del Cdm, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha rivolto l'invito ai ministri a preparare un ordinato passaggio di consegne volto a fornire al nuovo Governo un quadro organico delle attività in corso, degli adempimenti e delle scadenze ravvicinate, con l'obiettivo di trasmettere tutte le informazioni utili al pronto esercizio delle proprie funzioni. A tal fine - informa Palazzo Chigi - i ministri coordineranno tale attività con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - Nel corso del Cdm, il presidente del Consiglio Marioha rivolto l'invito aia preparare undivolto a fornire al nuovoun quadro organico delle attività in corso, degli adempimenti e delle scadenze ravvicinate, con l'obiettivo di trasmettere tutte le informazioni utili al pronto esercizio delle proprie funzioni. A tal fine - informa Palazzo Chigi - icoordineranno tale attività con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli.

