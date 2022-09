Gazzetta – Roma, Camara è arrivato a Fiumicino. Ora le visite mediche e la firma (Di giovedì 8 settembre 2022) 2022-08-30 10:43:56 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla GdS: Il centrocampista arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto, stasera sarà allo stadio per la sfida con il Monza. Pinto al lavoro sulle uscite: si tratta per Kluivert al Nizza, per Diawara e Calafiori si è aperta la possibilità di andare all’estero È arrivato a Fiumicino poco prima delle 10 Mady Camara, centrocampista guineano che la Roma ha preso in prestito dall’Olympiacos dopo l’infortunio di Wijnaldum. Il ragazzo, emozionato in jeans e camicia, è andato subito a Villa Stuart per le visite mediche e poi andrà a Trigoria per la firma del contratto. Stasera sarà allo stadio per Roma-Monza e poi da domani sarà a ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 8 settembre 2022) 2022-08-30 10:43:56 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla GdS: Il centrocampista arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto, stasera sarà allo stadio per la sfida con il Monza. Pinto al lavoro sulle uscite: si tratta per Kluivert al Nizza, per Diawara e Calafiori si è aperta la possibilità di andare all’estero Èpoco prima delle 10 Mady, centrocampista guineano che laha preso in prestito dall’Olympiacos dopo l’infortunio di Wijnaldum. Il ragazzo, emozionato in jeans e camicia, è andato subito a Villa Stuart per lee poi andrà a Trigoria per ladel contratto. Stasera sarà allo stadio per-Monza e poi da domani sarà a ...

