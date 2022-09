Festival di Venezia, critico inglese prende in giro Alessandro Basciano e Sophie Codegoni (Di giovedì 8 settembre 2022) Com’è ormai noto, durante l’ultima serata del Festival del Cinema di Venezia Alessandro Basciano ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata ex tronista Sophie Codegoni, conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip 6. La serata in questione era dedicata al film The Son: una pellicola particolarmente drammatica, che parla della malattia mentale. Particolare, questo, che ha fatto arrabbiare la critica – soprattutto quella estera – e il giornalista inglese Jack King ha espresso tutto il suo disappunto su Twitter, scrivendo: “Non un influencer italiano che fa la proposta alla sua ragazza sul red carpet di The Son, un film profondamente cupo sulla depressione clinica”. Va detto che non è l’unico a essersi lamentato di una proposta così plateale, decisamente ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 8 settembre 2022) Com’è ormai noto, durante l’ultima serata deldel Cinema diha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata ex tronista, conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip 6. La serata in questione era dedicata al film The Son: una pellicola particolarmente drammatica, che parla della malattia mentale. Particolare, questo, che ha fatto arrabbiare la critica – soprattutto quella estera – e il giornalistaJack King ha espresso tutto il suo disappunto su Twitter, scrivendo: “Non un influencer italiano che fa la proposta alla sua ragazza sul red carpet di The Son, un film profondamente cupo sulla depressione clinica”. Va detto che non è l’unico a essersi lamentato di una proposta così plateale, decisamente ...

vogue_italia : Al Festival di Venezia arrivano Penelope Cruz, Can Yaman, Drusilla Foer e... scoprite gli altri nomi! - la_Biennale : #BiennaleCinema2022 #CatherineDeneuve: “Ho un ricordo vivido della prima volta che sono stata alla #BiennaleCinema:… - vaticannews_it : #FestivaldiVenezia, presentato oggi 'In viaggio', l'ultimo lungometraggio del regista Gianfranco Rosi sui pellegrin… - Horan28Poppy : RT @_brynhildr_: Come lo spieghi a una persona non iscritta a Twitter che è stato realizzato un video in cui Harry Styles lancia una capret… - sandra58253142 : RT @ladrdifiori: Cmq influencer al festival di Venezia solo se sei come Tommaso Zorzi. Letteralmente l'unico ad aver capito come funziona.… -