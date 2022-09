F1 | Russell | “Interessante capire quale sarà il nostro livello a Monza | proveremo a stare vicini ai migliori”

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 settembre 2022) Il pilota della Mercedes George, ai microfoni di Sky Sports UK, ha parlato delle sue sensazioni in vista del GP di. Il britannico ha esordito dichiarando: “il. La nostra vettura ha pregi e difetti, come tutte, poi c’è la Red Bull che è ottima in ogni tipo di circuito. Loro hanno tanti punti a loro favore e noi dobbiamo provare ad avvicinarci”. Successivamente ha aggiunto: “Sicuramente nelle ultime settimane abbiamo messo in mostra un miglioramento adi passo gara, ma pensiamo alla Red Bull. Loro possono vincere anche su tracciati nei quali non vanno alla grande. Dalpunto di vista dobbiamoancora ...