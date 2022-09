Enrico Letta: "La destra vuole cacciare Mattarella" (Di giovedì 8 settembre 2022) Il segretario del Pd a La Stampa: "No al presidenzialismo, è il modo populista di dire ai cittadini: datemi tutti i poteri in mano e risolvo io". Rilancia l'appello al "voto utile" Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 settembre 2022) Il segretario del Pd a La Stampa: "No al presidenzialismo, è il modo populista di dire ai cittadini: datemi tutti i poteri in mano e risolvo io". Rilancia l'appello al "voto utile"

ItaliaViva : Enrico #Letta ha un unico modo per impedire il governo Meloni: andare in ferie! @matteorenzi - msgelmini : Se gli italiani votano @Azione_it scelgono la continuità con l'agenda Draghi, un governo di pacificazione nazionale… - SusannaCeccardi : La goliardia di Enrico #Letta mette in imbarazzo anche i suoi. Quando il tifo calcistico si trasforma in una gaffe… - emiliomagrini : RT @ale_ieva: Satira pungente di Crozza che fotografa sempre la realtà. Fenomeno! Cosa manca ad Enrico Letta per battere la Destra? Ascolta… - Varco001 : RT @salvini_giacomo: A memoria non ricordo un segretario di un partito (come ha fatto ieri Enrico Letta) che a 17 giorni dalle elezioni, di… -