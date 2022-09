DiMarzio : #UEL | @OfficialASRoma, le probabili scelte di #Mourinho per il #Ludogorets - sportli26181512 : Ludogorets-Roma, Mourinho: 'Risultato bugiardo, ultime due partite è andato tutto storto': I giallorossi sono uscit… - TUTTOJUVE_COM : E. League, Mourinho: 'Non meritavamo di perdere, va tutto contro' - Fantacalcio : Ludogorets-Roma, Mourinho: 'Nelle ultime due gare sembra tutto contro' - salvione : Ludogorets-Roma 2-1, Mourinho battuto alla prima in Europa League -

Agenzia ANSA

RAZGRAD (BULGARIA) - "Non meritavamo di perdere" . Mastica amaro Josédopo il ko della sua Roma, al debutto nel Gruppo C di Europa. "Non voglio dire che abbiamo fatto una partita fantastica - ha spiegato il tecnico portoghese dopo il match - , però mi ...5 Vanno meglio quelli che entrano dopo rispetto a chi comincia la partita. La Roma è prevedibile, crea qualche situazione interessante ma non realizza e ora il balletto difensivo diventa una ... E. league:Mourinho, "Non meritavamo di perdere, va tutto contro" - Calcio L'allenatore giallorosso ha commentato l'esordio in Europa League, finito con la sconfitta per 2-1 in casa del Ludogorets.Dopo il ko sul campo del Ludogorets il tecnico giallorosso mastica amaro: "Il secondo gol preso è conseguenza dell'emotività per il pari raggiunto". Poi il cordoglio per la morte della regina Elisabet ...