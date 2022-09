Circolo Fratelli D’Italia di Telese Terme: “Pieno sostegno a Mimmo Matera” (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Entra nel vivo la campagna elettorale che vede il traguardo per il prossimo 25 settembre. Una battaglia che vede la partecipazione di partiti storici e di partiti, come sempre, nati ad hoc per l’occasione. Non è questo il caso del gruppo storico della destra telesina che, anche nei cambiamenti che si sono succeduti nel corso dei decenni, ha fatto della coerenza e della partecipazione attiva il proprio motivo di impegno politico e sociale. Un gruppo di persone e di amici che hanno saputo leggere i cambiamenti politici italiani ed europei, ritrovandosi sempre intorno al proprio leader oggi rappresentato da Giorgia Meloni. Anche questa volta, quindi, la destra telesina sosterrà i propri canditati nel proporzionale sia alla Camera sia al Senato, dove è stata particolarmente gradita e sarà fortemente sostenuta la candidatura dell’amico ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Entra nel vivo la campagna elettorale che vede il traguardo per il prossimo 25 settembre. Una battaglia che vede la partecipazione di partiti storici e di partiti, come sempre, nati ad hoc per l’occasione. Non è questo il caso del gruppo storico della destra telesina che, anche nei cambiamenti che si sono succeduti nel corso dei decenni, ha fatto della coerenza e della partecipazione attiva il proprio motivo di impegno politico e sociale. Un gruppo di persone e di amici che hanno saputo leggere i cambiamenti politici italiani ed europei, ritrovandosi sempre intorno al proprio leader oggi rappresentato da Giorgia Meloni. Anche questa volta, quindi, la destra telesina sosterrà i propri canditati nel proporzionale sia alla Camera sia al Senato, dove è stata particolarmente gradita e sarà fortemente sostenuta la candidatura dell’amico ...

