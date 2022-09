Cassis: Maestrelli batte Peniston, è nei quarti (Di giovedì 8 settembre 2022) Bella vittoria e accesso ai quarti di finale per Francesco Maestrelli al "Cassis Open Provence by Cabesto", torneo ATP Challenger (45.730 euro il montepremi) che si disputa su campi veloci nella nota ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) Bella vittoria e accesso aidi finale per Francescoal "Open Provence by Cabesto", torneo ATP Challenger (45.730 euro il montepremi) che si disputa su campi veloci nella nota ...

Cassis: Maestrelli batte Peniston, è nei quarti Bella vittoria e accesso ai quarti di finale per Francesco Maestrelli al "Cassis Open Provence by Cabesto", torneo ATP Challenger (45.730 euro il montepremi) che si disputa su campi veloci nella nota località marina della Provenza. Il 19enne pisano, n.205 nel ... Esordio per Maestrelli a Cassis Francesco Maestrelli debutta al "Cassis Open Provence by Cabesto" , torneo ATP Challenger (45.730 euro il montepremi) organizzato nella nota località marina in Provenza. Il 19enne pisano, n.205 nel ranking ...