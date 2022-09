Ascolti TV | dati Auditel di ieri | mercoledì 7 settembre 2022

(Di giovedì 8 settembre 2022)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film La mia bella famiglia italiana ha totalizzato 2206 spettatori (14.83% di share). Il film Solo uno sguardo su Canale5 ha conquistato in media 1228 spettatori (share 10.39%). Il varietà comico Pucci Show su Italia1 ha realizzato 1348 spettatori (9.59%); su Rai2 la serata di solidarietà La Partita del Cuore ha portato a casa 559 spettatori (3.48%), mentre il film La nuora ideale su Rai3 ha avuto 852 spettatori (5.25%). Su Rete4 il programma di attualità Controcorrente Prima Serata ha totalizzato 751 spettatori (5.75%) e su La7 il film Le ...

occhio_notizie : Ascolti tv mercoledì 7 settembre 2022: La mia bella famiglia italiana vince contro Solo uno sguardo #ascoltitv… - Emanuele4Music : Ascolti tv mercoledì 7 settembre 2022: La mia bella famiglia italiana (14.8%), Solo uno sguardo (10.4%), La partita… - CorriereCitta : #AscoltiTv mercoledì 7 settembre 2022: La mia bella famiglia italiana, La partita del cuore, Solo uno sguardo, dati… - antonellodose : RT @claudio_astorri: #Radio Device che ascolti, classifica che trovi. Sui 6 dispositivi rilevati da TER solo 2 hanno la medesima stazione a… - infoitcultura : Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 6 settembre 2022 -

Alle critiche arrivate questa mattina sui social dopo idi ascolto della partita del cuore Simona Ventura risponde a modo suo. Ecco i numeri del 7 settembre ...In Aggiornamento: Lubiana. Ancora buoniin tv per Giannelli e compagni nonostante la gara sia iniziata alle ore 17.30. Questi iauditel registrati su Rai 2: 776mila con uno share del 7,6%. Per quanto riguarda, invece, SKY ...Nonostante la gara sia iniziata alle ore 17.30 è stato registrato uno share del 7,6%. LUBIANA (SLOVENIA)- Ancora buoni ascolti in tv per Giannelli e compagni nonostante la gara sia iniziata alle ore 1 ...Alle critiche arrivate questa mattina sui social dopo i dati di ascolto della partita del cuore Simona Ventura risponde a modo suo. Ecco i numeri del 7 settembre 2022 ...