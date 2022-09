Allarme di Goldman Sachs: “500 euro al mese in bolletta a inizio 2023” (Di giovedì 8 settembre 2022) Non è delle più rosee la previsione della banca newyorkese Goldman Sachs, che prevede per gennaio 2023 il picco massimo raggiunto dai costi energetici in bolletta per famiglie e imprese. Stando all’analisi dei prezzi, in totale le bollette costeranno 2 mila miliardi di euro in più rispetto allo scorso anno, confermando l’assoluta emergenza della crisi energetica; stima che potrebbe raddoppiare fino a 4 mila miliardi di euro nel caso in cui la Russia bloccasse completamente la fornitura di idrocarburi. I costi energetici potrebbero ammontare fino al 15% del Pil europeo, se il prezzo rimane costante rispetto alle quotazioni odierne di 220 euro/KWh. Le soluzioni, stando alla banca, sono quelle sistemiche per cui si è già a lavoro in ambito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) Non è delle più rosee la previsione della banca newyorkese, che prevede per gennaioil picco massimo raggiunto dai costi energetici inper famiglie e imprese. Stando all’analisi dei prezzi, in totale le bollette costeranno 2 mila miliardi diin più rispetto allo scorso anno, confermando l’assoluta emergenza della crisi energetica; stima che potrebbe raddoppiare fino a 4 mila miliardi dinel caso in cui la Russia bloccasse completamente la fornitura di idrocarburi. I costi energetici potrebbero ammontare fino al 15% del Pilpeo, se il prezzo rimane costante rispetto alle quotazioni odierne di 220/KWh. Le soluzioni, stando alla banca, sono quelle sistemiche per cui si è già a lavoro in ambito ...

