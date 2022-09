Alfonso Signorini spiazza sulla sua morte: ecco quando accadrà (Di giovedì 8 settembre 2022) Nell'ultimo numero de Il Corriere della Sera, in edicola a partire da oggi, giovedì 8 settembre, è presente un'intervista fatta ad Alfonso Signorini in cui il conduttore si è messo a nudo svelando retroscena inaspettati sulla sua vita. Il direttore di Chi ha parlato delle sue passioni, della sua famiglia e del suo lavoro. Tra le confessioni più interessanti, però, ce n'è una che ha inquietato parecchio i numerosi fan. In particolare, il protagonista ha ammesso di sapere quale sarà la data della sua morte, ovvero, il 7 dicembre. Il motivo celato dietro questa supposizione risiede in una terribile esperienza vissuta in questo giorno dell'anno 1983. A tal proposito, il conduttore del GF Vip ha detto: "Ebbi il mio primo attacco di panico: ero in coda per un posto nel loggione alla Turandot di Katia Ricciarelli, Placido ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 8 settembre 2022) Nell'ultimo numero de Il Corriere della Sera, in edicola a partire da oggi, giovedì 8 settembre, è presente un'intervista fatta adin cui il conduttore si è messo a nudo svelando retroscena inaspettatisua vita. Il direttore di Chi ha parlato delle sue passioni, della sua famiglia e del suo lavoro. Tra le confessioni più interessanti, però, ce n'è una che ha inquietato parecchio i numerosi fan. In particolare, il protagonista ha ammesso di sapere quale sarà la data della sua, ovvero, il 7 dicembre. Il motivo celato dietro questa supposizione risiede in una terribile esperienza vissuta in questo giorno dell'anno 1983. A tal proposito, il conduttore del GF Vip ha detto: "Ebbi il mio primo attacco di panico: ero in coda per un posto nel loggione alla Turandot di Katia Ricciarelli, Placido ...

