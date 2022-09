Vite al limite | la tragedia distruttiva | per il protagonista una morte scioccante

Leggi su kronic

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Non tutte le storie raccontate inalfiniscono bene: un giovane che aveva chiesto aiuto al dottor Now si è tolto la vita. Nel corso degli anni sono diventati sempre di più i fan dial, il programma in onda su Real Time che racconta i difficili percorsi dei pazienti del dottor Nowzaradan. In ogni episodio del programma, infatti, èun soggetto (uomo o donna) che presenta un’importante obesità patologica, talmente invalidante da impedire lo svolgimento di una vita normale. Per questo le persone in questione decidono di rivolgersi al dottor Younan Nowzaradan, medico iraniano naturalizzato statunitense, specialista in chirurgia vascolare e chirurgia bariatrica. In ogni puntata il dottor Now analizza la situazione del paziente, stilando un piano che ...