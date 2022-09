Vasco Rossi | tutto sulla bellissima moglie Laura che in pochi conoscono

manubell74 : RT @mariotoscana196: Conte che tarocca le foto del concerto di Vasco Rossi per simulare il bagno di folla.. Fa più pena, più tenerezza o fa… - Piergiulio58 : È morta in un incidente stradale Daniela Volponi, era la Toffee della canzone di Vasco Rossi. - 76Patrizio : Daniela Volponi morta: chi era, musa di Vasco Rossi, Toffee, incidente - AltriMondiGazza : RT @Affaritaliani: È morta a 57 anni 'Toffee', storica fan di Vasco Rossi - Roberto6016 : RT @VittorioFerram1: @EnricoLetta La piazza che si usava nelle manifestazioni sindacali per dare l'impressione con scarsa presenza di un'al… -

Da www.leggo.it toffee e1 Morta dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce. Daniela Volponi aveva 57 anni e per tutti ad Ancona era nota come 'Toffee', per la passione sfrenata per ...Nell'elenco oltre ae all'imprenditrice Giovanna Maria Bracco, ci sono anche Materazzi e Montella . Ma i due non sono parti civile e non "hanno nulla a che fare con i protagonisti della ...Lutto per un'icona della musica italiana: dolore immenso per la sua morte. Un tuffo al cuore per tutti coloro che l'aveva conosciuta ...Daniela Volponi, nota ai fan di Vasco per avere ispirato la canzone Toffee è morta a causa di un incidente stradale ...